Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere kaynaklı iddialara göre Liverpool, Yusuf Yazıcı'yı takibe aldı. Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya gitme ihtimalini göz önüne alan Liverpool, Alman teknik direktörü Jurgen Klopp'un da isteğiyle Yusuf Yazıcı'yı listesine dahil etti.

ARSENAL DE PEŞİNDE

Öte yandan, Mesut Özil'le menajeri aynı olan Yusuf'a bir başka İngiliz kulübü Arsenal'in de ilgi duyduğu ayrıca Manchester United'ın da bu futbolcuyu izlediği vurgulandı. Bunların yanı sıra, Olympique Lyon ve PSV Eindhoven'ın da genç futbolcuyu izletmek için Trabzonspor maçlarına gözlemci gönderdiği belirtildi. Trabzonspor'un ise Yusuf Yazıcı'yı göndermeye sıcak bakmadığı ve ancak 15 milyon Euro seviyesinde gelebilecek teklifleri değerlendirebileceği iddia edildi.

24 MAÇ, 6 GOL, 8 ASİST

Geçen sezon bordo-mavili forma ile 24 lig maçına çıkan Yusuf Yazıcı 6 gol attı, 8 tane de asist yaptı. Ligde toplam 1792 dakika süre alan genç futbolcu bu performansı ile A Milli Futbol Takımı'na da yükselirken, Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer listesine girmeyi başardı.