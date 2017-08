Türkiye Gazetesi

NTV Spor canlı yayınında 2018 başkanlık seçimleri için fazla yorum yapmaktan sakınan Aziz Yıldırım, "Dava nerede. Zamanı gelince konuşuruz." dedi.

ADAY OLACAK MI?

Rıdvan Dilmen'in "Başkanlığı daha önce söylediğiniz gibi Ali Koç'a bırakacak mısınız?" sorusu üzeni de Yıldırım, "Yargıtay nerede? Zamanı gelince konuşalım" yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım daha sonra şöyle konuştu, "20 yıldır başkanlık yapıyorum. Ne ihanetler ne sevgiler gördüm. Başkanlığımın 3. yılında bırakmayayım diye sokaklarda yürüdüler. Stada gittiğinizde tuvalete gidemiyordunuz. Oradan buralara geldik. Saracoğlu ile birlikte Türkiye'de stat anlayışı değişti. Devlet her yere stat yapmaya başladı. Bizden önce diğer takımlar da devlet de stat yapmaya cesaret edemiyordu. Bizden sonra her yerde modren statlar yapıldı. Sporcular için ideal yerler sağlandı. Hep çamurda oynanıyordu. Rıdvan Bey, 8-0 yenildiğimiz İngiltere maçında çamurda oynadı. Sporu seven bir Cumhurbaşkanımız var. Ancak ülke için bir kanun, kulüplerin gelir ve giderleri için ayarlama yapmak lazım."

"Eskişehir'de, Antalya'da, Samsun'da maç oynanıyor. Bütün insanlar sahada. İçişleri Bakanı müfettiş gönderdim diyor, bir şey çıkmaz. Sahaya meşale nasıl sokuldu. Özel güvenlik, emniyetse o hesap verecek. Federasyon organize etmedi mi? Hiç Federasyonun sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk Federasyonun. Sorumluluğu üstüüne alacak ve gereğini yapacak. 3 tane final oynattın, üçünde de aynı şeyi yaşadın. Eskiden Fenerbahçe- Galatasaray taraftarı kavga ediyor, Fenerbahçe- Beşiktaş taraftarı kavga ediyor deniyordu. E hani Fenerbahçe, Galatasaray yine yok; yine kavga, olay. Pasolig diyorsun, olmazsa oynatmam diyorsun, Süper Kupa oynanıyor. Pasolig kullanmıyor. Sorumlu Federasyondur."

"Rezerv lig kuralım" diyoruz. Yapmadılar. Avrupa'da oynanıyor. 21 yaş altı oyuncuları orada oynatırsınız ve oradan beğenilen isimleri alabiliriz."