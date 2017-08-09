Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neymar'ı 222 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e satan Barcelona, bu oyuncudan doğan boşluğu Coutinho ile doldurmak üzere. ESPN, uzun süredir Coutinho'yu transfer için çalışan Barcelona, sonunda İngliiz ekibiyle anlaştı. Transferde, Coutinho'nun ayrılmak istediğini kulübe söylemesinin de etkili olduğu kaydedildi.

Barcelona yöneticisi Oscar Grau transfer için pazartesi akşamı Liverpool'a seyahat ederken, iki kulübün 90 milyon euro bonservis + 30 milyon euro performans bonusu karşılığında anlaştığını öne sürdü.

Geçen sezon Liverpool forması ile 36 maça çıkan Coutinho, 14 gol atıp 9 da asist yaptı.

ESPN, Barcelona'nın diğer hedeflerinin Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele ve Guangzhou Evergrande'den Paulinho olduğunu belirtti.