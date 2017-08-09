Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş stoper transferi için 3 isim arasından seçim yapacak.

Siyah-beyazlıların gündeminde öne çıkan savunmacı Gustavo Gomez. Paraguaylı stoperi Milan'dan bir yıllığına kiralamak isteyen futbol komitesi, İtalyan ekibinin yanıtını bekliyor. Gomez ise Beşiktaş'ın teklifine olumlu bakıyor.

Listedeki diğer isim Inter'den Gary Medel. Bir süre önce Şilili futbolcuyu için Inter'e resmi teklif yapan Beşiktaş, İtalyan ekibinin cevabına göre karar verecek. Mali konularda anlaşılması halinde Medel'in transferi gerçekleşebilir.

Son iki sezondur Beşiktaş'ın gündeminde olan Domagoj Vida, yine listedeki yerini aldı. Başkan Fikret Orman, Pepe transfer öncesi Vida ve kulübü Dinamo Kiev'le görüşmüştü. Hırvat oyuncu ile el sıkışılmasına rağmen, kulüpler anlaşamamamıştı. Ukrayna ekibinin Şampiyonlar Ligi şansını kaybetmesi, Vida'yı yeniden gündeme getirdi. Beşiktaş yönetimi, Vida için Dinamo Kiev ile bir kez daha masaya oturacak.

Yönetim, bu hafta içinde yapılacak görüşmelerin ve teknik heyetin raporunun ardından stoper transferini tamamlayacak.