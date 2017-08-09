Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiralık sözleşmesindeki 2 milyon Euro'luk ödemeyi alamadıklarını açıklayan ve Beşiktaş gibi FIFA'nın yolunu tutan Portekiz ekibinin, siyahbeyazlıların görüşme taleplerini de geri çevirdiği iddia edildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yaptığı açıklamada, Talisca'nın sözleşmesinin çok açık olduğunu ve aleyhte bir kararın hukuksuz olacağını söylemişti.