Kiralık sözleşmesindeki 2 milyon Euro'luk ödemeyi alamadıklarını açıklayan ve Beşiktaş gibi FIFA'nın yolunu tutan Portekiz ekibinin, siyahbeyazlıların görüşme taleplerini de geri çevirdiği iddia edildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yaptığı açıklamada, Talisca'nın sözleşmesinin çok açık olduğunu ve aleyhte bir kararın hukuksuz olacağını söylemişti.
Talisca krizi giderek büyüyor
09.08.2017 - 03:01 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 03:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ligin başlamasına sayılı günler kala Benfica ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Talisca'nın lisansını çıkaramayan Beşiktaş, FIFA'dan gelecek haberi bekliyor.
Etiketler : talisca,beşiktaş,transfer,
494886 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494886.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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A.
P.
1
Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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3
Konyaspor
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Alanyaspor
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5
Beşiktaş
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6
Bursaspor
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7
Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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10
Gençlerbirliği
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0
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0
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0
11
Göztepe
0
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0
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0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
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0
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0
18
Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
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0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
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0
0
0
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0
8
Denizlispor
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0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
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0
10
Eskişehirspor
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0
0
0
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0
0
11
Gaziantepspor
0
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0
0
0
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0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
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0
13
Giresunspor
0
0
0
0
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0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
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0
15
Manisaspor
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0
16
MKE Ankaragücü
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0
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0
0
17
Samsunspor
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0
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0
0
0
0
18
Ümraniyespor
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0
0
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0
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