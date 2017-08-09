Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stoper için Inter'de forma giyen Gary Medel ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in kararsızlığı nedeniyle bu transferde frene basmıştı. Güneş'in 1 metre 71 cm'lik boyu nedeniyle sıcak bakmadığı Şilili savunmacının alternatiflerinin Joao Miranda, Chancel Mbemba ve Gustavo Gomez olarak belirlendiği, Şenol Güneş'ten gelecek rapora göre çalışmaların başlayacağı ifade edildi.

KARTAL'DA ADRİANO ŞOKU

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına Adriano da eklendi. Gökhan Töre, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarından sonra Brezilyalı sol bek de dün akşamki idmanı yarıda bıraktı. Sol kasığından sakatlanan 32 yaşındaki oyuncunun durumu kontrollerin ardından belli olacak.

TOLGAY ARSLAN'LA BEŞ YIL DAHA...

Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup'tan sonra takımın yıldız futbolcularından Tolgay Arslan ile yeni sözleşme yapıyor. Mevcut kontratı 2019'da sona erecek yıldız oyuncu ile 5 yıllık yeni bir anlaşma için el sıkışıldı. 2.5 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Tolgay, geçen sezon 30 lig maçında 5 asist yaptı.