Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe uzun süredir aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, "Forvet transferini bitirmemiz lazım" raporu üzerine dün İspanya'ya uçan yöneticiler Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım ile idari menajer Hasan Çetinkaya, Napoli'nin forveti Duvan Zapata ve menajeriyle masaya oturdu. Yapılan görüşmede oyuncu ve menajeri ile her konuda anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezonu Udinese'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü bonservisiyle takıma katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, İtalya'ya geçerek Napoli ile görüşeceği ve bu transfer için 5 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor.