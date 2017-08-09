Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hilmi Hakan Kahraman

hhkahraman@trscouts.com

Futbola Elvir Bolic ve Elvir Balic gibi isimlerin geçmişte formasını giydiği Rayo Vallecano’da başlayan Alvaro Negredo, burada profesyonel olduktan sonra Real Madrid kulübünün dikkatini çekti ve Real Madrid’in B takımına transfer oldu. Buradaki 2 sezonun ardından A takıma yükselme şansı bulamayınca 3 milyon avro karşılığında Almeria’ya geçti. Almeria’da La Liga macerasına başlayan ve 2 senede 40 gole katkı veren (31 gol, 9 asist) Negredo, 2009’da bir kez daha Real Madrid’e geldi. Real’e dönüşünden sadece 2 ay sonra teknik direktör Manuel Pellegrini’nin planlarında olmayacağını anladı ve 15 milyon avro bedelle Sevilla’ya gitti.

Sevilla’da Luis Fabiano, Frederic Kanoute ve şu anda Sivasspor forması giyen Arouna Kone ile birlikte güçlü forvet hattının önemli bir parçası oldu. Almeria’da başlayan gol serüvenine Sevilla’da da devam eden ve çok başarılı 4 sezon geçiren Negredo, bu performansının karşılığını o sezon Premier Lig şampiyonu olacak olan Manchester City’ye 25 milyon avroluk bedelle transfer olarak aldı. Real Madrid’deki teknik direktörü Manuel Pellegrini ile yolları Manchester City’de de kesişen Alvaro Negredo, City’deki ilk sezonunda 23 gol attı ancak düzenli bir ilk 11 oyuncusu olamadı.

Gollerinin çoğu kupa maçlarında gelen Negredo, Pellegrini’nin çalıştırdığı bir takımdan daha ayrılmak durumunda kaldı ve Valencia’nın yolunu tuttu. Manchester City sonrası 2 sezon Valencia ve 1 sezon Middlesbrough’da oynayan Negredo için bu dönemde işlerin önceki yıllar kadar iyi gittiğini söylemek mümkün değil. Eski formunu ve gol sayılarını arayan Negredo, Beşiktaş’ta Şenol Güneş’le birlikte eski performansına ulaşmaya çalışacak.

Canavar ve köpek balığı gibi 2 lakabı olan oyuncu, mücadele etmeyi seven, tekniğini, denge ve gücüyle birleştirmeyi beceren bir forvet oyuncusu. Fizik olarak iyi durumda olan Negredo, hem toplu hem topsuz oyunun inceliklerini bilen, takım oyununa yatkın ve gol atmasının yanında arkadaşlarına servis yapabilen bir futbolcu olmasıyla öne çıkıyor. Hızlı bir partnerle birlikte çift forvet oynamayı seven Negredo, tek forvet olarak da iyi performans verebiliyor. İspanya Millî Takımı ile 21 maça çıkan ve 10 gol bulan oyuncu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı.

Manchester City dönemi sonrası kendini bulmaya çalışan Alvaro Negredo, Süper Lig’de daha önce defalarca gol kralı çıkarmış (Şota Arveladze, Burak Yılmaz, Fernandao, Mario Gomez) bir teknik direktör olan Şenol Güneş’in takımında bu fırsatı yakalayabilir. TrScouts olarak, 2 kardeşi kendisi gibi futbolcu ve babası taksici olan Negredo’nun, geçtiğimiz yıl Vincent Aboubakar’ın yaşadığı uyum sorununu çabuk atlatması durumunda, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a çok faydalı olacağını ve tüm kulvarlarda toplamda 20 gol civarında atacağını düşünüyoruz.

KÜNYESİ:

Doğum Yeri:

Madrid (İspanya)

Doğum Tarihi:

20.08.1985 (31 yaşında)

Boy - Kilo:

1,86 m - 86 kg

Mevcut Piyasa Değeri:

7,5 milyon €

Maksimum Piyasa Değeri:

27 milyon € (2014)

Kariyer:

Takım Sezon Maç Gol

R. Vallecano 2004-05 13 1

R.Madrid B 2005-07 65 22

Almeria 2007-09 73 31

Sevilla 2009-13 182 85

M. City 2013-14 49 23

Valencia 2014-16 74 18

M’brough 2016-17 39 10

İspanya 2009- 21 10

Artıları:

∂ İngiltere ve İspanya gibi önemli liglerde kazandığı tecrübe.

∂ Real Madrid, Sevilla, M.City, Valencia gibi kazanma kültürü olan kulüplerde uzun yıllar geçirmesi.

∂ Güçlü ve dengeli fiziğini üst düzey tekniği ile birleştirebilmesi.

∂ Hem yerden hem havadan etkili bir forvet olması.

∂ Geçmişte yüksek lig golü sayılarına ulaşması ve bunu burada tekrarlama ihtimali.

∂ Quaresma, Lens, Talisca gibi isimleri daha etkin hale getirebilecek servis yapma özelliği.

EKSİLERİ:

∂ Son 3 yılının daha önceki sezonlarına göre oldukça pasif geçmesi.

∂ İspanyol oyuncuların ülkemize ve ligimize alışmakta zorlanması.

∂ Kulüp standardının üzerinde olan maaşı.