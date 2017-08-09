Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konulara değinirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek Galatasaray ile özdeşleşmiş iki isim için camiaya iki önemli mesaj verdi. Öncelikle Fatih Terim meselesi Özbek’e soruldu. “Fatih Terim’i Lucescu için düşündüğünüz bir sistemle takımın başına getirecek misiniz?” sorusuna Özbek, “G.Saray’ın mevcut bir sistemi var. Hocası da var, yönetimi de var. Hocasıyla, yönetimiyle yeni sezona çok iyi hazırlandık. Yönetim olarak hocamızı destekliyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalar hiçbir zaman antrenör arayışı çalışması değildir. Önümüzdeki 5 yılık dönemi planlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Tudor’dan şüphemiz yok. G.Saray’ı başarıya götürecektir” diyerek açıkça Terim’le ilgili bir tasarrufları olmadığını ortaya koydu.

Arda için çalışıyoruz

Dursun Özbek, asıl bombayı ise Arda Turan konusunda patlattı. Barcelona’da sıkıntılı günler geçiren 30 yaşındaki futbolcunun çok iyi bir G.Saraylı olduğunu hatırlatan Başkan, “Galatasaray’a sporcu olarak çok iyi hizmet etmiş, rengini her zaman belli etmiş bir evladımız. Arda’nın Galatasaray’a gelmesi, burada futbolu noktalaması en büyük arzumuz. Bu manada da çalışmalarımız var” açıklamasında bulundu. Özbek’in Arda için çalıştıklarını söylemesi, EURO2016’dan beri araları açık olan ikiliden Fatih Terim’in düşünülmediğinin de bir başka göstergesiydi. Başkanın Arda’yla ilgili ifadeleri taraftarı heyecanlandırırken, tek amaçlarının şampiyonluk olduğunu belirten Özbek, “Hiçbir zaman hesabın dışında hareket yapmıyoruz. G.Saray’ın bir futbol bütçesi var ve bu bellidir” sözlerini kullandı.

Ndiaye yıldız olacak

G.Saray Başkanı Dursun Özbek 7.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Ndiaye ile ilgili eleştirileri de değerlendirdi. Özbek, “Kimse Ndiaye’yi rakamların arkasından yıpratmaya çalışmasın, destek versinler. Ndiaye Galatasaray’ın harcadığından daha fazla kaynak ve prestij oluşturacak bir isim. Önümüzdeki bir iki yıl içinde yıldız seviyesinde olacak bir oyuncu” diye konuştu. Özbek taraftara ve genel kurul üyelerine de çağrıda bulunurken, “Bu dönemde Galatasaraylıların birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Kimsenin bir şekilde Galatasaray’ı ve yönetimi yıpratmak için hamle yapmaması lazım” ifadelerini kullandı.