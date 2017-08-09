Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin, forvet arayışları kapsamında Villareal'in 32 yaşındaki oyuncusu Soldado ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İspanyol oyuncunun en kısa sürede resmi sözleşme imzalaması ve İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Villareal'de sakatlık yaşayan Soldado sadece 10 maça çıkabilmişti. İspanyol oyuncu, bu maçlarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.