Sarı-lacivertlilerin, forvet arayışları kapsamında Villareal'in 32 yaşındaki oyuncusu Soldado ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İspanyol oyuncunun en kısa sürede resmi sözleşme imzalaması ve İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Villareal'de sakatlık yaşayan Soldado sadece 10 maça çıkabilmişti. İspanyol oyuncu, bu maçlarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Roberto Soldado transferini bitirdi!
09.08.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, İspanyol santrfor Roberto Soldado ile anlaşma sağladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,saldado,
495000 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495000.aspx
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Kayserispor
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Altınordu
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İstanbulspor
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