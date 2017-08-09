Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın sarı-kırmızılı ekibe dönmesi için çalıştıklarını belirtmişti.

AHMET BULUT DURSUN ÖZBEK'LE BULUŞTU

Dursun Özbek'in bu açıklamasının ardından, Galatasaray'dan Arda Turan için ilk hamle geld. beINSports'un haberine göre Dursun Özbek, Arda Turan'ın transferi için menajeri Ahmet Bulut ile görüşüyor.



BARCELONA'DAN AYRILMASINA KESİN

İspanyol basınına göre, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılacak. Yeni teknik direktör Valverde'nin Arda'yı istemediği belirtiliyor. Son hazırlık maçında 11 oyuncu değiştiren Valverde'nin Arda'yı oyuna almaması da bunun bir göstergesi.



