Sarı-lacivertli takımın, İspanyol forvet Soldado'dan sonra Brezilyalı Giuliano'yu da renklerine kattığı belirtildi. 27 yaşındaki ofansif orta sahanın yarın İstanbul'da olacağı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor. 