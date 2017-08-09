Sarı-lacivertli takımın, İspanyol forvet Soldado'dan sonra Brezilyalı Giuliano'yu da renklerine kattığı belirtildi. 27 yaşındaki ofansif orta sahanın yarın İstanbul'da olacağı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'den bir transfer daha
09.08.2017 - 16:59 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun ardından Giuliano transferinde de mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli takımın, İspanyol forvet Soldado'dan sonra Brezilyalı Giuliano'yu da renklerine kattığı belirtildi. 27 yaşındaki ofansif orta sahanın yarın İstanbul'da olacağı ifade edilirken, Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor.
Etiketler : fenerbahçe,transfer,
495073 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495073.aspx
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Konyaspor
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Alanyaspor
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Beşiktaş
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Bursaspor
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Fenerbahçe
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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15
Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
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B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
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0
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0
0
0
0
0
2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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BŞB Erzurumspor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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Samsunspor
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Ümraniyespor
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