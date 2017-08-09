Beşiktaşlı oyuncu Andreas Beck, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Alman savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma idmandan bir fotoğraf ekleyerek, "Pazar günü gelişen kol sakatlığım ciddi değil. Kırık yok ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmama engel yok. Rahatladığımı söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.
Beck: Sakatlığım ciddi değil
09.08.2017 - 17:19 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ta forma giyen Alman oyuncu Andreas Beck, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü gelişen kol sakatlığım ciddi değil. Antrenmanlara çıkmama engel yok" dedi.
Etiketler : beşiktaş,Andreas Beck,
495078 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495078.aspx
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Beşiktaş
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Başakşehir
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Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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Takım
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B.
M.
A.
Y.
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Adana Demirspor
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0
0
0
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Elazığspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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MKE Ankaragücü
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Samsunspor
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Ümraniyespor
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