Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neymar'ı Paris Saint-Germain'e 222 milyon Euro'ya yollayan Barcelona, Brezilyalı yıldızın yerini doldurabilmek için kolları sıvamış durumda... Katalan ekibinin Liverpool'dan Coutinho'nun transferinde büyük mesafe kat ettiği öne sürülmüştü. Barcelona'nın transfer gündemindeki diğer isim Ousmane Dembele için de girişimler devam ediyor.

Alman basını bir süredir Barcelona'nın Dembele'yi ikna ettiğini ama Borussia Dortmund'un 100 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etmediğini yazıyor. Sportbild'deki son haber ise Dembele'nin transferine Barcelona'nın ne kadar asıldığını gösteriyor. Sportbild, Barcelona'nın Dembele transferi için en önemli iki kurmayını Dortmund'a gönderdiğini yazdı.

Habere göre; Oscar Grau ve Raul Sanllehi, Salı akşamı Dortmund'a geldi. İkili, Dembele'yi Barcelona'ya götürmek için Borussia Dortmund yetkilileriyle masaya oturacak. Sanllehi, İspanya'da "Pazarlık uzmanı" olarak gösteriliyor. Dört yıl önce Neymar'ı Barcelona'ya getiren isimdi. Grau ise, yönetim kurulu başkanı olarak önemli anlaşmalarda masada oluyor. Onun da Dortmund'a gelmesi Barcelona'nın Dembele'ye talebinin çok ciddi olduğunun göstergesi...