Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle kasım ayında gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'in basın toplantısı Genel Müdürü Ümit Leblebici, TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda bu yılki organizasyona katılacak ismin Rus raket Maria Sharapova olacağı açıklanırken, organizasyonun gerçekleşeceği şehrin ise daha sonra duyurulacağı bildirildi.

Sharapova'nın kısa bir videosunun gösterildiği basın toplantısında, Rus raket, "Merhaba Türkiye, ben Maria Sharapova. Sizlere bu yıl kasım ayında düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'te yer alacağımı söylemekten mutluluk duyuyorum. Kasım'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

LEBLEBİCİ: FAVORİM ÇAĞLA

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bu tür organizasyonlarla ana amaçlarının Türk tenisinin ilerlemesine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Türk tenisçileri dünyanın en önemli tenisçileri ile bir araya getirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Ankara seyirci olarak bizi çok şaşırttı, 9 bin tenissever geldi. Tenisin sokaklara yayılması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ana misyonumuz Türk sporunun dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi. Sharapova ile Çağla'nın oynayacağı maçta ise favorim Çağla" diye konuştu.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da TEB ile Türk tenisi için önemli adımlar attıklarını altını çizerek, "Temel amacımız dünyanın en iyi sporcularını ve örnek sporcular yetiştirebilmek" dedi.

ÇAĞLA: SERENA'YI İSTİYORUM

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay da "Tenis sadece Hülya Avşar'ın oynadığı bir spor olarak biliniyordu. Şimdi ise yeni kahramanlarımız var. Bu organizasyonlar sayesinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Türk tenisinin geleceğinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Şimdiden Sharapova maçıma konsantre oldum. Tenisi bırakmadan önce Serena Williams ile karşılaşmayı çok istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar dünya sıralamasında 21 hafta 1 numarada kalan Sharapova'nın 5 Grand Slam, 35 tekler şampiyonluğu bulunuyor.