Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Gary Medel transferinde sona yaklaşıyor.

Marcelo'nun takımdan ayrılışının ardından stoper arayışlarına yeniden hız veren siyah beyazlılar, Medel'de karar kıldı.

Şilili oyuncuyla el sıkışan yönetim, Inter ile anlaşma zemini arıyor. Kısa süre içinde Milano'ya gidecek olan asbaşkan Umut Güner, Inter Kulübü yetkilileri ile masaya oturacak.

Beşiktaş 30 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon Euro bonservis teklif etmeye hazılanıyor.

Kulüplerin anlaşması halinde "Pitbull" lakaplı Medel ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Profesyonel kariyerine 2005'de Şili'in Universidad Catolica'da başlayan Medel, daha sonra Boca Juniors, Sevilla ve Cardiff formalarını giydi. 2014 yılında 8 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon İtalyan ekibi ile 30 maça çıktı.

Medel, Şili Milli Takımı'nın formasını ise 80 kez giydi.