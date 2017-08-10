Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müjde! TEB BNP Paribas Tenis Star Series, kasım ayında dünya yıldızı Maria Sharapova’yı Türkiye’ye getiriyor. Açıklama TEB BNP Paribas Tenis Ster Series’in basın toplantısında duyuruldu. İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleşen toplantıya TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay katıldı. Kasım ayındaki organizasyon için video çeken Rus tenisçi Maria Sharapova” Kasım ayında Türkiye’de görüşmek üzere” mesajını yolladı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Geçen sene Ankara’ya 9 bine yakın insan geldi. İnşallah bu sene de aynı coşku olur” dedi.

Büyük bir gurur

TEB BNP Paribas Tenis Ster Series’in basın toplantısında konuşan millî tenisçi Çağla Büyükakçay “Sharapova gibi bir ismin ülkemize gelecek olması çok önemli. Sharapova’yla kariyerimde hiç oynamadım. Benim için çok büyük bir gurur”

diye konuştu.