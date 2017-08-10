Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert beyazlılar kadrosuna tecrübeli bir yıldızı daha kattı. Beyaz Martılar stoper Kemal Tokak’ı renklerine bağladı. TFF 2.Lig’de şampiyonluk hedefleyen Sarıyer, Kulüp tesislerinde tecrübeli stoperle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert beyazlılar daha önce Serdar Kulbilge, Sekan Balcı ve Kıvanç Karakaş’ı kadrosuna dahil etmişti.