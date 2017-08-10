Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın İnter'de forma giyen Şilili yıldız Gary Medel ile anlaştığı öğrenildi. Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlılar, kadrosuna Şilili yıldız Gary Medel'i de katıyor. Beşiktaş'ın İtalyan kulübü ile 3 milyon Euro'ya el sıkıştığı Medel'e ise yıllık 2.3 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Şilii yıldızın yarın İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.