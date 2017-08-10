Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın milli takıma dönüş yolunda olduğunu söyledi. Lucescu ile Arda zirvesinin olumlu geçtiğini söyleyen Demirören, Arda'dan milli takıma döneceği yönünde açıklama beklediklerini ima etti.

Demiören, "Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. Süresiz kadro dışı değildi. Önümüze bir Kosova maçı vardı, ondan sonra da bir ara vardı. Bundan sonra Arda bıraktığını açıkladı. Arda'ya her zaman ihtiyacımız var. Arda bu kararından vazgeçerse, hocamız da Arda ile görüştüğüne göre son söz Arda kaptanımızın kararında. Bana göre olmaması gereken bir karardı bu... Görüşme çok olumlu geçti. Arda'ya kapı kapanmadı bizim tarafımızdan, biz Arda'ya idari bir ceza vermiştir." diye konuştu.