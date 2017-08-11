Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Kupa kararlarıyla ilgili olarak almış olduğu kararlara hakkında bir açıklama yaptı.

Ahmet Baydar açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"06 AĞUSTOS 2017 tarihinde oynamış olduğumuz Turkcell Süper Kupa Mücadelesi sonrasında yaşanan üzücü olaylarla ilgili PFDK tarafından bugün açıklanan kararlar sonucunda 5 maç kendi sahamızda seyircisiz oynama ve 350.000 TL para cezası aldığımızı öğrenmiş bulunmaktayız.

Sayın Başkanımızın da defaatle izah ettiği üzere yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Fakat verilen cezalar oldukça ağır ve orantısızdır.

Bu maç öncesine ait verilebilecek onlarca örnekte, çok daha ağır olaylara rağmen 5 maç altında cezalar verilmişti. Üstelik bunların çok büyük kısmında organizasyon kulüplerin kendisi tarafından gerçekleştirilmişti. Burada TFF tarafından yapılan bir organizasyon söz konusu olup, kulübümüzün hiçbir dahli yoktur. Atiker Konyaspor Kulübü olarak Konya’da oynadığımız karşılaşmalarda önlemleri gereğince alabildiğimiz için sahamızda 1 adet meşale bile yanmamıştır. Burada TFF içinde organizasyonda görevli olanlar görevlerini yapmadıkları için gereken bedeli ödemelidirler. Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Birinci Lig Play-off final karşılaşmalarını organize eden, önlemleri alması gerekirken yetersiz kalan, kulüplere zorunlu kıldığı pasolig sistemini anlaşılmaz biçimde bu maçlarda devre dışı bırakan, biletlerde yazan TC kimlik numaralarını kontrol etmeyi bırakın, insanların üst aramalarını sağlıklı şekilde yaptıramayan, yalnızca kulüplere ceza veren ve süreçlerin tamamında bedel ödemeyen tek bir kurum var o da Türkiye Futbol Federasyonu’dur.

Bilindiği üzere Samsun Valiliği, Beşiktaş tribünlerinde birkaç provakatör tarafından açılan terör destekçisi pankart için soruşturma başlattı. Nasıl ki, birkaç kendini bilmezin hatası güzide kulübümüz Beşiktaş’a mâl edilmiyorsa, bir kendini bilmezin bıçakla stada gelmesi de Büyük Konyaspor Taraftarına mâl edilmemelidir.

Sonuç olarak, kulübümüzün ne organizasyonla ne de emniyet tedbirleri ile ilgili bir sorumluluğu olmamasına rağmen 110.000 adet pasolig sahibi taraftarımızı 5 maç ile cezalandıranları varsa, vicdanları ile başbaşa bırakıyoruz. Bu organizasyonu yapanların aczi kulübümüze yüklenemez. Derhal bu yanlıştan vazgeçilerek, gerçek sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz."