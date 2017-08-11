Fenerbahçe'nin Zenit'ten kadrosuna katmaya hazırlandığı 27 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu Giuliano, Brezilya Millî Takımı'nın Ekvador ve Kolombiya ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kadrosuna davet edildi.
Teknik direktör Tite'nin Ekvador ve Kolombiya maçlarının aday kadrosu şu şekilde;
Kaleciler: Alisson (AS Roma), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City)
Defans: Marquinhos (PSG), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético Madrid), Marcelo (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Daniel Alves (PSG), João Miranda (Inter Milan), Rodrigo Caio (São Paulo)
Orta saha: Fernandinho (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Giuliano (Zenit), Luan (Grêmio), Paulinho (Guangzhou), Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea), Renato Augusto (Beijing Guoan)
Forvet: Roberto Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Taison (Shakhtar)