29 yaşındaki basketbolcu, Belçika ile oynanan hazırlık maçının ilk periyodunda dizinden ciddi şekilde sakatlandı. Acı içinde yere yığılan Llull, teknik ekibin yardımıyla parkeyi terk ederek hastaneye kaldırıldı.
Belçika'nın 89-71'lik üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından Sergio Llull'un sakatlığı hakkında bilgilendirme yapıldı. İspanya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, deneyimli oyun kurucunun sağ diz çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
EuroBasket'i kaçıracak olan Llull, en az 6 ay parkelerden uzak kalacak.
İspanya, 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek EuroBasket 2017'ye "son şampiyon" unvanıyla katılacak.