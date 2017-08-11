Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yönetimi, en sıkıntılı mevkii olarak görülen forvet hattında köklü değişiklikler yapmak için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Aykut Kocaman’ın listesi doğrultusunda temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Roberto Soldado’nun ardından bir diğer İspanyol Lucas Perez’i de İstanbul’a getirebilmek için girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçeli yöneticilerin, 28 yaşındaki Perez’le prensip anlaşması sağladığı, Arsenal’in de ikna olması halinde transferin biteceği belirtiliyor. İngiliz devi, Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine sıcak bakmasa da, Perez’le anlaşmış olmak sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe ayrıca sakatlığı geçmeyen Fernandao’yu da elden çıkartıp, Sow’u yeniden kiralayarak elinde 4 hazır golcü bulundurmayı hedefliyor.

SOLDADO’YA SIKI KONTROL

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Roberto Soldado’ya imza attırmak için acele etmiyor. Robin van Persie transferinde yaptığı hatadan ders alan sarı-lacivertliler geçen sezon uzun süreli sakatlık yaşayan İspanyol golcüde aynı sıkıntı yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Dün sabah saatlerinde kontrolden geçen Soldado, öğleden sonra daha kapsamlı testlere tabi tutuldu. Sonuçların temiz çıkması halinde İspanyol golcüye imza attırılacağı öğrenildi.

Mehmet Emin Uluç