Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ikincisi ve olimpiyat finalisti millî atlet Ramil Guliyev bir hayali gerçekleştirdi! Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede altın madalya kazanan millî sporcumuz bizi gözyaşlarına boğarken Türk spor tarihinin de en büyük başarılarından birini elde etti. Yasmani Copello Escobar’ın 400 metre engellide gümüş madalya kazanmasının ardından gözler Guliyev’e çevrilmişti. Yıllarca unutulmayacak bir gece yaşadık. Dünyanın en hızlı adamı olan ve son defa pistlere çıkan Usain Bolt, bu şampiyonada 200 metrede koşmayacağını açıklamıştı. Dün gece 200 metrede 19,19’la dünya rekorunu elinde bulunduran Bolt yoktu ama Ramil vardı. Bu sezon 200 metrede en formda isimlerden biri olan Türkiye rekortmeni Ramil Guliyev, önceki gün yağmur altında koşulan 200 metre yarı finalinde 400 metre şampiyonu Wayde Van Niekerk ve Amerikalı Ameer Webb’i geçerek serisini birinci bitirmiş ve adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Türkiye’yi sevince boğdu

Kariyerinde bir Olimpiyat, iki Avrupa finali bulunan Ramil, bu başarısıyla Dünya Şampiyonası’nda da ikinci kez finale yükselmişti. Yarışa orta kulvarda başlayan Guliyev çok iyi bir start aldı. Büyük bölümünü önde götürdüğü yarışın sonlarında da hızını kesmedi sporcumuz. Son anda kafasını uzatarak birinci olan millî atletimiz böylelikle tarih yazdı ve Türkiye’yi de sevince boğdu. Guliyev’in 2 salise gerisinde Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards’ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.