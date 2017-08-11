Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş nokta atışı transferlere devam ediyor. Dünyaca ünlü ön libero Gary Medel’in de işi imzaya kaldı. Tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, İnter yönetimi ile Milano’da bir zirve gerçekleştirdi ve 2.5 milyon avroluk bonservis bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardı. Medel ile 3 yıllık sözleşme için el sıkışan Beşiktaş, Şilili futbolcuya yıllık 2.3 milyon avro ödeyecek. Medel’in bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Daha önce Orkan Çınar, Pepe, Negredo ve Lens’i kadrosuna katan Beşiktaş, Medel transferiyle bu sezonki 5. transferinin altına imza atacak. Öte yandan İtalyan basını Medel transferinin 3 milyon avro karşılığında gerçekleşeceğini ve İnter’in oyuncunun sonraki satışından pay alacağını iddia etti. Bilindiği üzere Şilili futbolcu İnter’in son gerçekleştirdiği idmana çıkmamış ve tesislerden ayrılmıştı.

Stoperde zorlanmıştı

2008 yılında Şili’de yılın futbolcusu seçilen Gary Medel, ülkesinin yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Orta alandaki sert ve hırslı futbolu nedeniyle Şilili Gattuso ve Pitbull gibi lâkaplara sahip. Bu sert futbolu nedeniyle hakemden kart görmeye de alışkın. Kırmızı kartlardan uzak kalmayı pek başaramayan 30 yaşındaki oyuncu, 2015 yılında Neymar’a yaptığı çok sert hareketle uzun süre futbol gündeminde kalmıştı. İnter’de ilk defa stoper bölgesinde oynayan Medel’in 1,71’lik boyuyla zorlandığı görülmüştü. Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in bu sebeple Atiba Hutchinson’la birlikte Medel’i orta alanda değerlendirmesi bekleniyor. Şilili yıldızın geçen sezon dizinden geçirdiği bir operasyon nedeniyle 50 gün futboldan uzak kalması dışında ciddi bir sakatlık geçmişi de bulunmuyor.