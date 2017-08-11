Başbakan Binali Yıldırım, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan milli sporcu Ramil Guliyev'i kutladı. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Guliyev’e telgraf göndererek tebriklerini iletti.
Başbakan Yıldırım'dan dünya şampiyonu Guliyev'e tebrik
11.08.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan milli sporcu Guliyev'e tebrik telgrafı gönderdi
Etiketler : başbakan yıldırım,ramil guliyev,
495449 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495449.aspx
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Karabük
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13
Kasımpaşa
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Kayserispor
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Başakşehir
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16
Osmanlıspor
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17
Sivasspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
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Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
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Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Takım
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G.
B.
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P.
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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4
Balıkesirspor
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5
Boluspor
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6
BŞB Erzurumspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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İstanbulspor
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Manisaspor
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MKE Ankaragücü
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17
Samsunspor
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Ümraniyespor
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