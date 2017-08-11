Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan milli sporcu Ramil Guliyev'i kutladı. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Guliyev’e telgraf göndererek tebriklerini iletti.