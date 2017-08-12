Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maça yeni transfer Alexandre Lacazzette'in golüyle 1-0 önde başlayan Londra ekibi, 5. dakikada Shinji Okazaki ve 29. dakikada Jamie Vardy'nin gollerine engel olamayınca 2-1 geriye düştü. İlk yarının son dakikasında Danny Welbeck skoru eşitledi ve ilk yarı 2-2 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan takım Leicester oldu. 56. dakikada kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydeden Vardy, takımını tekrardan öne geçirdi. 83'te Aaron Ramsey ve 85'te Giroud ile arka arkaya goller bulan Arsenal, maçı 4-3 önde tamamladı ve sezona 3 puanla başladı.