Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue 1 ikinci hafta karşılaşmasında Lyon, deplasmanda Rennes'i 2-1 mağlup etti. Sezona 4-0'lık Strasbourgh galibiyeti ile başlayan Lyon'u, Rennes deplasmanında galibiyete taşıyan isimler Memphis Depay ve Mariaon Diaz oldu.

İlk yarı iki ekip de gole yaklaşmasına karşın; taraftar gol kaydına muvaffak olamadı. Eşitliği bozan isim 57. dakikada Memphis Depay oldu. Hollandalı golcü, kalecinin de hatasıyla serbest vuruştan ağları havalandırdı ve Lyon'u 1-0 öne geçirdi. 74. dakikada Lyon'un Real Madrid'den transferi Mariano Diaz, skoru 2-0 yaptı. Golün asistini Nabil Fakir yaptı.



86. dakikada Benjamin Bourigeaud'un serbest vuruş golü ev sahibi Rennes'i umutlandırsa da konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Olympique Lyon, 2. haftayı da galibiyetle tamamlarken; puanını 6 yaptı.

Sezona, Troyes'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak başlayan Rennes ise 1 puanda kaldı.