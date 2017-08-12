Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonun açılış maçında 3 puan sahasında Bursaspor’u yeni transferi Elia’nın golüyle 1-0 yenen Medipol Başakşehir’in oldu. Club Brugge ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması nedeniyle sezona yeşil-beyazlı takımdan daha hazır olan Abdullah Avcı’nın öğrencileri maç boyunca rakibine oranla üstün olan taraftı. Bursaspor sahada organize bir görüntü çizdi ancak hücum bölgesinde bir türlü gollük pozisyona giremiyordu. Clichy, Visca ve Elia’nın yüksek pas yüzdesiyle topu kolay kaybetmeyen Başakşehir, ilk tehlikeli atağını 17. dakikada yakaladı. Sol taraftan ceza sahasına sokulan Elia’nın ortasında Adebayor’un kafa vuruşu etkisiz olunca Harun gole izin vermedi. Dengeyi bozan gol ise 21’de geldi. Visca ile paslaşarak ceza sahasına giren Elia sert bir vuruşla sezonun ilk golüne imza attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 1-0.

>Başakşehir açık vermedi

İkinci yarıda da maçtaki oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Başakşehir, 54’te Adebayor ile ikinci gole çok yaklaştı. Harun’un kalesinden açılmasıyla golle burun buruna gelen Togolu oyuncunun vuruşunu çizgi üzerinde savunma çıkardı. 67’de ikinci yarıda oyuna giren Kubilay Kanatsızkuş soldan gelişen atakta son vuruşu yapamayınca Bursaspor beraberlik şansını değerlendiremedi. Oyuna 84’te giren Furkan Soyalp 88’de ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı ancak kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi. Kalan bölümde savunmasında açık vermeyen Başakşehir pas yaparak tempoyu düşürdü. Böylelikle Abdullah Avcı’nın takımı 90 dakikayı 1-0 üstün bitirdi ve çarşamba günü Sevilla ile yapacağı evinde yapacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesi moral tazeledi.

Luce-Emre yan yana

Sakat olduğu için dünkü maç kadrosunda yer almayan Başakşehir’in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki maçı A Millî Takım’ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu ile birlikte izledi. Millî takımdaki görevinden alınan Fatih Terim, Arda Turan krizinin yaşandığı dönemde Belözoğlu’nun arabulucuk yaptığını söylemiş ve yıldız oyuncu için “Emre’nin tecrübesinden de, adamlığından da faydalanacağız. Gerekirse benim yanımda teknik heyette de yer alabilir” demişti.

Avcı: Kalemize yaklaştırmadık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası hak ettikleri galibiyeti aldıklarını belirterek, ‘’Saha planı ve organizasyonu iyi olan bir takımla karşılaştık. Rakibi kalemize yaklaştırmadık” dedi. Tecrübeli teknik adam sakat olan Emre Belözoğlu’nun Sevilla maçında sahada olacağını sözlerine ekledi.