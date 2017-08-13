Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de günün zevkli geçen maçlarından birinde Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. 4 golün atıldığı maçı konuk Kasımpaşa 3-1 galip tamamladı sezona 3 puanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor maça daha etkili başlarken; rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Buna karşın golü bulan taraf, konuk ekip oldu. 36'ıncı dakikada topu cezasahasının sağına taşıyan Neumayr, altıpas ön çizgisi üzerine ortaladı. Trezeguet'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

40. dakikada sağdan Alanyaspor ceza sahası içine giren Trezeguet, N'Sakala ve Tzavellas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada penaltı atışını kullanan Neumayr, topu filelelere göndererek, farkı ikiye çıkardı: 0-2

Golün 2 dakika sonrasında Emre'nin harika golü geldi. Efecan Karaca, topu cezasahası sağ ön çizgisi yakınındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda top 90 tabir edilen yerden ağlarla buluştu: 1-2

İlk yarı bu skorla sona ererken; ikinci yarıda iki tarafın gol arayışlarında amacına ulaşan konuk ekip oldu. 86. dakikada sağdan arka direğe gelen harika ortayı Edouk boş ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 3.