Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray belki de hiçbir sezona bu kadar stresli başlamamıştı... Taraftardan teknik heyete, yönetimden camianın ağır toplarına herkes karışık duygular içerisinde... Yeni transferler taraftarı heyecanlandırsa da teknik direktör Igor Tudor’a güven yok. Hırvat çalıştırıcı ise son şansını iyi değerlendirmek istiyor ama bir yandan da panik yaşıyor... Florya’da sıkı bir şekilde hazırlıklar devam ederken, 6 yeni transferin de doğrudan 11’de başlaması bekleniyor. Tudor, kritik mücadele öncesi futbolcularla tek tek ilgileniyor. Çünkü herhangi bir olumsuzlukta yönetim bu defa hesap sormaktan da öteye gidecek... Sarı-kırmızılı takımdaki yeni isimler de oldukça motive durumda ve taraftarlara kendilerini ispatlama peşinde...



Bize güvenin

G.Saray’ın yenilerinden 3 isim dün de camiaya mesajlar verdi. Cimbom’un yeni 10 numarası Belhanda, “Ligin başlayacak olmasından dolayı çok mutluyum. Pazartesi günkü maç çok önemli. Çok güzel bir maç olacak. Taraftarlarımız için çok fazla gol atmaya çalışacağız” ifadelerini kullanırken Golcü Bafetimbi Gomis “Sezonun ilk maçı. Kazanmak bizim için çok önemli. Çünkü güvene ihtiyacımız var. Taraftarımızın da güvene ihtiyacı var” diye konuştu. Takıma geçtiğimiz hafta katılan Badou Ndiaye ise çok sıkı çalıştıklarını hatırlatarak “Yeni sezonun başlangıcı artık çok yaklaştı. Umarım her şey bizim için güzel geçer. Taraftarımız hazır, biz de hazırız” dedi.



Feghouli bu sefer geliyor

Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Feghouli transferinde yönetim yarın taraftara büyük sürpriz yapacak! Yaklaşık 1 haftadır İstanbul’a gelmesi beklenen Cezayirli futbolcunun uçağı bir terslik olmazsa bugün iniyor. Feghouli de sosyal medya hesabından “İnşallah” sözüyle bugün İstanbul’da olacağını duyurdu. Cezayirli oyuncu yarın da statta taraftarla buluşacak.



Şorta sponsor

Galatasaray Futbol Takımı, ileri teknoloji, yüksek kalite ve kreatif tasarımlara sahip cihazlarının yeni markası Fluo ile iş birliğine gitti. Galatasaray ile kendi alanında en yenilikçi, güvenilir ve saygın marka olmayı hedefleyen Fluo arasında ‘şort sponsorluk anlaşması’ yapıldı. Sözleşmenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.