Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerine katılan Türkiye, tarihinde ilk defa final koştu. Erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey ve Yiğitcan Hekimoğlu’ndan oluşan milli takım, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen şampiyonada 38.44 ile sezonun en iyi derecesine imza atarken finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Usain Bolt’lu Jamaika, 100 metreyi kazanan Justin Gatlin’li ABD, Mitchell Blake’li Britanya rakiplerimizdi. Bayrak yarışı seremonisine ‘asker selamı’ ile çıkan Türk Milli Takımı, müthiş heyecana sahne olan yarışı 38.73’lük dereceyle 7. sırada tamamladı.



Japonlar sürpriz yaptı

Ramil Guliyev’in 200 metredeki dünya şampiyonluğuyla adından söz ettiren Türkiye için 4x100’ün finalinde yer almak bile başlı başına gurur vesilesiydi. Bütün dünyanın nefeslerini tutarak izlediği yarışı Nethaneel Mitchell-Blake, Daniel Talbot, Adam Gemili ve Chijindu UJah’ın yer aldığı Büyük Britanya 37.47’lik derecesiyle kazandı. İkinciliği 37.52 ile ABD takımı elde ederken büyük bir sürprize imza atan Japonya 38.04’le dünya üçüncüsü oldu. Son defa piste çıkan Usain Bolt ise sakatlanarak yarışı tamamlayamadı. Yere yığılıp kalan Bolt sayesinde Jamaika da kürsünün uzağında kaldı. Böylece Bolt kariyerini şanssız bir şekilde noktalamış oldu.



Şehitler için

Londra’da 4x100 bayrak yarışında ilk kez finale kalan ve tarih yazan Türk Millî takımı Maçka’da şehit düşenleri unutmadı. Milli atletler, Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül için koştu, seremonide asker selamı vermeyi unutmadı.