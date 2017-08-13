Avrupa’da daha önce Tottenham forması da giyen 29 yaşındaki oyuncu 2015’te 14 milyon avro karşılığında Çin’e transfer olmuştu. Öte yandan Neymar’ın boşluğunu doldurmak için de çalışmalarını sürdüren Katalan ekibinin Coutinho ve Dembele’nin ardından PSG’li Di Maria’yı da gündemine aldığı öğrenildi.
Paulinho Barça’da
13.08.2017 - 09:23 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Neymar’ın PSG’ye satışıyla elde edilen 222 milyon avro ile transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’nin Brezilya Milli Takımı’nda da oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Paulinho’yu 40 milyon avro karşılığında renklerine kattı.
Etiketler : Neymar,PSG,Barcelona,Guangzhou Evergrande,
495872 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495872.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
7
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
8
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
6
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
18
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0