Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da daha önce Tottenham forması da giyen 29 yaşındaki oyuncu 2015’te 14 milyon avro karşılığında Çin’e transfer olmuştu. Öte yandan Neymar’ın boşluğunu doldurmak için de çalışmalarını sürdüren Katalan ekibinin Coutinho ve Dembele’nin ardından PSG’li Di Maria’yı da gündemine aldığı öğrenildi.