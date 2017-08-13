Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de hava açık ama “fırtına” beklentisi fazla. Sebebi ise geçen sezonki mevcut kadronun korunup üzerine yeni takviyelerin yapılması. Kadrosuna Kucka, Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi ve Burak Yılmaz’ı katan bordo-mavililer bugün Süper Kupa sahibi Atiker Konya’yı misafir edecek. Camia ise güzel ve keyif veren futbolla beraber fark bekliyor. Açılış maçları istatistiklerinde ise Trabzonspor’un inişli çıkışlı bir grafiği var. Süper Lig tarihindeki 43 açılış maçında 27 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer sahasındaki açılışlarda ise 15 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor son 2 sezondur açılış maçlarında galip geliyor. Konya ile ikinci kez startı verecek olan Karadeniz ekibi 2003-04 sezonunda rakibiyle 3-3 berabere kalmıştı.