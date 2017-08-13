Karadeniz’de hava açık ama “fırtına” beklentisi fazla. Sebebi ise geçen sezonki mevcut kadronun korunup üzerine yeni takviyelerin yapılması. Kadrosuna Kucka, Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi ve Burak Yılmaz’ı katan bordo-mavililer bugün Süper Kupa sahibi Atiker Konya’yı misafir edecek. Camia ise güzel ve keyif veren futbolla beraber fark bekliyor. Açılış maçları istatistiklerinde ise Trabzonspor’un inişli çıkışlı bir grafiği var. Süper Lig tarihindeki 43 açılış maçında 27 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer sahasındaki açılışlarda ise 15 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor son 2 sezondur açılış maçlarında galip geliyor. Konya ile ikinci kez startı verecek olan Karadeniz ekibi 2003-04 sezonunda rakibiyle 3-3 berabere kalmıştı.
Fırtına beklentisi
13.08.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kucka, Bongonda ve Burak Yılmazlı kadro bugün açılış maçında Konya önünde, camia ise güzel ve farklı galibiyet düşüncesinde
Etiketler : trabzonspor,trabzonspor haberleri,
495875 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495875.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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A.
P.
1
Kasımpaşa
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1
2
3
2
Akhisar Bld.
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0
1
0
1
3
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Başakşehir
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1
0
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1
0
1
3
4
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
7
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
8
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
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Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
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Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
6
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
18
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0