Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Giuliano ve Roberto Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de stoper transferine odaklandı.

Simon Kjaer'i 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı-lacivertliler, bu boşluğu Gustavo Gomez ile doldurmayı planlıyor. Gomez ve kulübü Milan'la görüşmelerde önemli yol kat eden Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

KİRALIK OLARAK İSTİYOR

Milan, Paraguaylı stoperi, geçen sezon Arjantin'in Lanus takımından 8.5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. İtalyan takımında fazla forma giyme şansı bulamayan Gustavo Gomez, Milan ile 19 resmi maça çıktı. Sarı lacivertliler, Gomez'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Bu arada başta Spartak Moskova olmak üzere Rus kulüpleri, Roman Neustadter'e ilgisini sürdürüyor. Rus futbolcunun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe bir stoper takviyesi daha yapacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman da Göztepe maçı sonrasında basın toplantısında yaptığı açıklamada "Özellikle stoper pozisyonu için şu an eksiğiz" ifadelerini kullanmıştı. Yönetim, stoper transferini bu hafta bitirmeyi planlıyor.