Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önemli yıldızları kadrosuna katan ancak asıl bombayı Arda Turan'ı geri alarak patlatmak isteyen Galatasaray, hedefine adım adım yaklaşıyor. Barcelona'da sıkıntılı bir dönem geçiren ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan milli futbolcuya sarı-kırmızılı kulüp dışında ciddi bir teklifin olmaması, bu olasılığı güçlendiren en önemli detay.

BARSELONA'YA ÇIKARMA

İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, dün oynanan Real Madrid Süper Kupa finalinde kadroda yer almayan Arda'ya, teknik direktör Valverde'nin artık şans vermeyi düşünmediğini yazdı. Haberde, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un İspanya'ya çağrıldığı ve bu kararın iletileceği belirtildi. Bu arada 30 yaşındaki futbolcu için kulübünden randevu alan sarı-kırmızılı yönetim, bu hafta Barselona'ya çıkarma yaparak kiralık teklifini sunacak. Pakete satın alma opsiyonu olarak da 12 milyon Euro eklenecek.