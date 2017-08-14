Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Cyril Gringore’nin yardıcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Hicham Zakrani, ilave yardımcı hakemleri ise Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville olacak.