3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Cyril Gringore’nin yardıcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Hicham Zakrani, ilave yardımcı hakemleri ise Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville olacak.
Medipol Başakşehir-Sevilla maçının hakemi açıklandı
14.08.2017 - 14:42 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Medipol Başakşehir’in, İspanya’nın Sevilla takımıyla 16 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı play-off turu ilk maçının hakemleri açıklandı.
Etiketler : Medipol Başakşehir,Sevilla,
496123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496123.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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A.
P.
1
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Beşiktaş
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
5
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
18
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
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Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
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Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
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21.8.2016
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
12
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0