Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TT Arena’daki maçın özeli ve merak edileni ise yeni bir Aslan’ın sahnede olması. Igor Tudor yönetimindeki Cimbom’un sahada 2-3 eski dışında yenilerle yer alması bekleniyor. Mesela, Gomis, Belhanda, Maicon, Fernando, Ndiaye, Mariano. Sarı-kırmızılı camianın geneli yönetimin icraatlarına muhalif olsa da takımın durumu merak konusu.

