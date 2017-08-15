Milli Takım'a aday isimler konusunda tarafların fikir alışverişinde bulunacağı ifade edilirken, Rumen çalıştırıcının, Volkan Demirel'i yeniden ay-yıldızlı ekibe almayı düşündüğü gelen bilgiler arasında. Lucescu, geçen hafta Barselona'da görüştüğü Arda Turan'ı da Milli Takım'a dönmesi konusunda ikna etmişti.