Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Arda Turan'ın transferi konusunda Barcelona'yla anlaştı. Bugün yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı. İşte sözleşme detayları...

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Menajer Ahmet Bulut, bugün Arda Turan'ın geleceğini görüşmek üzere Barcelona yetkilileriyle bir araya gelmişti. Milli futbolcunun Barcelona'dan ayrılış şartlarını konuşmak üzere yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı.

GALATASARAY 3 MİLYON AVRO ÖDEYECEK

Elde edilen bilgiye göre Arda Turan, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Avro maaş alacak. Oyuncunun maaşının 3 milyon Euro'sunu Galatasaray ödeyecek. Geriye kalan 2 milyon Avro'yu ise iki takımın da sponsorluğunu yapan NEF ödeyecek.

Transferin bu akşam ya da yarın açıklanması bekleniyor. Öte yandan Manchester United'da Mourinho'nun onayı üzerine oyuncuya talip olmuştu. Ancak Galatasaray önce davranarak Arda Turan'ın transferini bitirdi.