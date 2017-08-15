Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe İspanyol ekibi Sevilla'ya giden Simon Kjaer'in açığını kapattı... Transferin hızlı ekibi sarı lacivertliler bir yıldızla daha anlaştı ve imza attırmak için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe Gustavo Gomez'in işini bitirdi. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Paraguaylı stoper ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcisi Milan ile el sıkıştı. Sarı lacivertliler, FFP gereği oyuncuyu satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı.

Kjaer'in gidişi sonrasında Skrtel- Neustadter ikilisinin performansını beğenmeyen Aykut Kocaman, yönetimden Gomez'in transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Yönetim de Paraguaylı'yı bitirdi.

Ayağına hakim bir stoper olarak dikkat çeken Gustavo Gomez, Fenerbahçe'nin tam da aradığı savunmacı.

Skrtel ve Neustadter, savunmadan çıkışlarda çok pas hatası yapıyor. Gomez tam bir savaşçı...