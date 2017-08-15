Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de bir düğüne katılan Abdürrahim Albayrak'tan ilginç açıklamalar geldi. Gelin ve damada Galatasaray forması veren Albayrak, "Fatih Hoca Galatasaray'a gelmeyecek mi?" sorusu üzerine, "Fatih hoca gelecek ama sürprizleri var. Bekleyin çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Söylersem şimdi kızar" ifadesini kullandı.