Edirne'de bir düğüne katılan Abdürrahim Albayrak'tan ilginç açıklamalar geldi. Gelin ve damada Galatasaray forması veren Albayrak, "Fatih Hoca Galatasaray'a gelmeyecek mi?" sorusu üzerine, "Fatih hoca gelecek ama sürprizleri var. Bekleyin çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. Söylersem şimdi kızar" ifadesini kullandı.
Albayrak'tan ilginç açıklama... Fatih hocanın sürprizi var!
15.08.2017 - 14:49 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray taraftarının yüzünü güldürürken, sarı kırmızılılar için flaş bir iddia da eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak'tan geldi.
Etiketler : Abdürrahim Albayrak,Galatasaray,fatih terim,
496334 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496334.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
4
Beşiktaş
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
12
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Kayserispor
1
0
0
1
1
4
-3
0
2. Hafta Maçları
18.8.2017
Kasımpaşa - Beşiktaş
19.8.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2017
Bursaspor - Alanyaspor
19.8.2017
Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.8.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Galatasaray
20.8.2017
Kayserispor - Göztepe
20.8.2017
Antalyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
20.8.2017
Fenerbahçe - Trabzonspor
21.8.2017
Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Altınordu
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
11
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
13
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
15
Elazığspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0