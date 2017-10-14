2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2017) 4. etabını, Emirates’in İtalyan sporcusu Diego Ulissi kazandı. Turun 4. etabı, Marmaris ile Selçuk arasındaki 204,1 kilometrelik parkurda düzenlendi. Zorlu etapta ikinciliği, Astana Pro Takımı’ndan Jesper Hansen, üçüncülüğü ise Wilier Triestina-Selle’den Daniel Felipe Martinez elde etti. En yakın rakibi Hansen’in 12 saniye önünde genel klasman liderliğini de alan Ulissi, “turkuaz mayo”nun yeni sahibi oldu. İlk 3 etabı kazanan Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett, sprint klasmanında liderliğini korudu. 1. kategori tırmanışını ilk sırada geçen Caja Rural-Seguros RGA’dan Danilo Celano, “kırmızı mayo”yu üstüne geçirdi. Yarış başladıktan kısa süre sonra oluşan kaçış grubunda yer alan Türkiye Milli Takımı’ndan Ferit Can Şamlı, Türkiye Güzellikleri kapısına önde girdi. Ferit Can, sprint kapısında da 3. en yüksek puanı aldı. Bir diğer milli bisikletçi Onur Balkan, Türkiye Güzellikleri klasmanının zirvesinde kalmayı sürdürdü. TUR 2017’ye bugün Selçuk ile İzmir arasındaki 5. etapla devam edilecek.
Ulissi zirveye çıktı
14.10.2017 - 06:20 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emirates’in İtalyan sporcusu, Marmaris ile Selçuk arasındaki etabı birinci bitirdi ve genel klasman liderliğini de ele geçirdi
Etiketler : Ulissi,
511133 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511133.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
4
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
5
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
6
Akhisarspor
7
4
1
2
8
9
-1
13
7
Fenerbahçe
7
3
2
2
14
11
3
11
8
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
9
Trabzonspor
7
2
3
2
16
15
1
9
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Sivasspor
7
3
0
4
11
12
-1
9
12
Malatyaspor
7
2
2
3
13
14
-1
8
13
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
14
Kasımpaşa
7
2
2
3
10
13
-3
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
4
Altınordu
7
4
1
2
16
9
7
13
5
Ç. Rizespor
7
4
1
2
16
13
3
13
6
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
7
Adanaspor
7
4
0
3
8
10
-2
12
8
Ankaragücü
7
3
2
2
9
7
2
11
9
Adana Demirspor
7
3
2
2
11
11
0
11
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Boluspor
7
2
2
3
9
8
1
8
13
Samsunspor
7
2
2
3
5
8
-3
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
7
1
4
2
12
14
-2
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4