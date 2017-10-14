Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2017) 4. etabını, Emirates’in İtalyan sporcusu Diego Ulissi kazandı. Turun 4. etabı, Marmaris ile Selçuk arasındaki 204,1 kilometrelik parkurda düzenlendi. Zorlu etapta ikinciliği, Astana Pro Takımı’ndan Jesper Hansen, üçüncülüğü ise Wilier Triestina-Selle’den Daniel Felipe Martinez elde etti. En yakın rakibi Hansen’in 12 saniye önünde genel klasman liderliğini de alan Ulissi, “turkuaz mayo”nun yeni sahibi oldu. İlk 3 etabı kazanan Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett, sprint klasmanında liderliğini korudu. 1. kategori tırmanışını ilk sırada geçen Caja Rural-Seguros RGA’dan Danilo Celano, “kırmızı mayo”yu üstüne geçirdi. Yarış başladıktan kısa süre sonra oluşan kaçış grubunda yer alan Türkiye Milli Takımı’ndan Ferit Can Şamlı, Türkiye Güzellikleri kapısına önde girdi. Ferit Can, sprint kapısında da 3. en yüksek puanı aldı. Bir diğer milli bisikletçi Onur Balkan, Türkiye Güzellikleri klasmanının zirvesinde kalmayı sürdürdü. TUR 2017’ye bugün Selçuk ile İzmir arasındaki 5. etapla devam edilecek.