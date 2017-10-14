Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Milli maçlar arasından önce evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, iç sahada 4'te 4 yapmasına rağmen dış sahada 3 maçta sadece 1 puan alabildi. Yeşil-siyahlılar ligde 8. haftaya 13 puanla 6., Trabzonspor ise 9 puanla 9. sırada girdi. Ege temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor. Medical Park'ta saat 16.30'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.