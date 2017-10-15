Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş bu sezon ligde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Millî maç arası dönüşünde ligin dibine demir atan takımlardan G.Birliği’ne misafir olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş salı günü oynayacakları Monaco maçını düşünerek kulübede pas tutan yıldızları sahaya sürdü. Ancak bu düşünce Beşiktaş’ın çok önemli bir 3 puan kaybetmesine sebep oldu. Rakibine 2-1 yenilen siyah-beyazlılar şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Şenol Güneş’in kulübeden medet umması istatistiklere göre de boşunaydı. Zira Beşiktaş’ın bu sezon lig ve Avrupa’da oynadığı 10 maçta kulübeden gelip skora katkı yapan oyuncu hiç olmadı. Siyah-beyazlılar sahaya çıkan 11’indeki oyuncularıyla tabelayı değiştirebildi.



> Büyük hayal kırıklığı

Son 3 maçta F.Bahçe ve G.Birliği’ne yenilip Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş 8 puan kaybetti. Ligin ikinci haftasında Kasımpaşa maçında sahaya yedek olarak çıkan Adriano, Medel, Lens ve Negredo gibi isimler için “184 milyon avroluk kulübe” haberleri yapılmıştı. G.Birliği maçında bu isimlerden Medel millî takımından geç döndüğü için kadroda yoktu, Adriano da yerini Gökhan Gönül’e bırakmıştı. Yeni transferlerden sadece Pepe tecrübesini konuşturduğu performansıyla şu ana kadar takımın en iyi futbolcularından biri oldu. Orkan Çınar lig ve Avrupa’da hiç süre alamazken Negredo, Lens ve Medel bekleneni henüz veremedi. Büyük umutlarla alınan İspanyol golcü Negredo hem ilk on bir, hem de sonradan girdiği maçlarda gol atma başarısını gösteremedi.



Alvaro Negredo alay konusu

Beşiktaş’a imza atarken ‘35 gol sözü’ veren Alvaro Negredo, hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Süper Kupa, lig ve Avrupa’da Beşiktaş’ın oynadığı 11 karşılaşmada gerek ilk 11’de gerekse de kulübeden gelip süre alan İspanyol oyuncu sosyal medyada alay konusu oldu. Tecrübeli oyuncu G.Birliği maçına ilk on birde başlarken ikinci yarıda yerini Babel’e bıraktı. Taraftarlar 8 haftayı boş geçen oyuncunun aldığı 4.5 milyon avro ücreti de dillerine doladı.



Neredesin Ozzy!

Beşiktaş’ta son iki sezondaki şampiyonluğun en büyük mimarlarından Oğuzhan Özyakup bu sezon kayıpları oynuyor. Bu sezon ligde sadece Bursaspor, K. Karabükspor ve Fenerbahçe maçlarında 90 dakikayı tamamlayan Oğuzhan, henüz golle tanışamadı ve sadece 1 asistte kaldı. Ozzy Şampiyonlar Ligi’nde ise sıfır çekti.

En hırçın Kartal

Kırmızı kartlar Beşiktaş’ın canını yakıyor. Daha 8. haftada 20 sarı ve 5 kırmızı karta ulaşan siyah-beyazlı futbolcular adeta rekora koşuyor. Karabük maçında ilk kırmızı kartı gören Kartal’ın, F.Bahçe derbisinde de 3 oyuncusu atıldı. G.Birilği maçında Babel ikinci yarıda oyuna girdikten 2.5 dakika sonra kızarıp takımını eksik bıraktı.



5 yılın en kötüsü

Süper Lig’de G.Birliği’ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 8. haftalar itibarıyla deplasmanda son 5 sezonun en kötü performansını ortaya koydu. Bu sezon 4 deplasman maçında birer galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 2 karşılaşmadan mağlup ayrılarak 4 puan toplayabildi. Kartal’ın deplasmandaki 4 maçta puan kaybı 8’e ulaştı.



Leipzig moralli

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde mağlup ettiği Leipzig, ligde Ömer Toprak ve Nuri Şahin’in on birde formasını giydiği B.Dortmund’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Goller Sabitzer, Poulsen ve Augustin (pen.) imzalıydı. Leipzig’de Beşiktaş maçında tezahürattan etkilenip oyundan çıkan Timo Werner aynı sebeple kadroya alınmadı.