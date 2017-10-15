Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

53. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Selçuk ile İzmir arasında geçilen 5. etabını, Bora-Hansgrohe takımının sprinteri Sam Bennett kazandı. Bitime 30 kilometre kala kaçış grubunun yakalanmasıyla son bölüme toplu bir şekilde giren pelotonda UAE Emirates takımı, turkuaz mayolu liderleri Diego Ulissi’yi korumak adına ön bölümde tempo yaparak yeni ataklara engel olmaya çalıştı. Önceki etaplarda da görüldüğü gibi son ana kadar kendini arka bölümde saklayan Bennett, doğru zamanda yaptığı patlayıcı atağıyla rakiplerine yine şans tanımadı ve TUR 2017’deki 4. etap galibiyetini elde etti.



>Ulissi zafere yakın

TUR’da bu sene bütün sprint etaplarını domine eden İrlandalı bisikletçi böylece, Marc Cavendish ve Andre Greipel’in ardında Türkiye Turu’nda bir senede 4 etap galibiyetine ulaşan üçüncü isim olmayı başardı. Bennett bugün İstanbul etabını da kazanırsa 5 etap birinciliğiyle rekorun tek başına sahibi olacak. İzmir’de Bennett’ın ardından etabı ikinci sırada tamamlayan Türk sporcu Ahmet Örken oldu. Etap üçüncülüğünü ise UAE Emirates’ten Simone Consonni aldı. Genel klasmanda en yakın rakibi Jesper Hansen’in 12 saniye önünde olan Emirates’ten Diego Ulissi’nin liderliği sürüyor.



EV SAHİBİ VESTEL

TUR’un ana sponsorlarından Vestel, Selçuk-İzmir etabına da ev sahipliği yaptı. Bisikletçiler Vestel’in 1 milyon metrekare üzerine kurulu üretim üssü Vestel City’nin içinden geçti. Etabın kazananları madalyalarını Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan’dan aldı.