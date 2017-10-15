Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın bu sezon en çok dikkat çeken ve en üretken oyuncusu Bafetimbi Gomis iki maçlık gol suskunluğunu nihayet bozdu. Süper Lig’de en son Kasımpaşa maçında gol atan ve ağları iki kere havalandıran Gomis ardından Bursaspor ve Karabük maçlarını boş geçmişti. Gol atamadığı için hayli sıkıntılı günler geçiren Fransız futbolcu dünkü maçın ikinci yarısında iki kere ağları havalandırdı. Ligde 8 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergileyen Gomis 11 gole etkide bulundu. Futbolcu ayrıca 8 maçın 3’ünde ağları iki kere havalandırdı.