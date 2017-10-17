Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidecek. Zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip ile arasında 8 puanlık fark bulunan Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından oyuncularına 1 günlük izin verirken, derbi hazırlıkları bugün başlayacak. Zorlu maçın kadrosunu kurmakta zorlanan Kocaman’ın aklındaki en büyük soru işareti kale. Yeni Malatyaspor maçında iyi bir performans sergileyen Kameni’yi bu mücadelede sahaya sürmeyi hedefleyen Kocaman, derbi tecrübesi bulunan Volkan Demirel’i ise kulübede oturtacak.

ROBIN VAN PERSIE VE MEHMET EKİCİ YOK

Derbi öncesinde Fenerbahçe’de cezalı oyuncuların Galatasaray karşısında oynayabilecek olmaları yüzleri güldürüyor. Martin Skrtel’i Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya sürecek olan Aykut Kocaman, bu futbolcunun yanında ise Portekizli Neto’ya şans verecek. Bir başka cezalı isim Alper Potuk da, Yeni Malatyaspor maçında cezasını tamamladı ve derbi öncesinde şans bekleyen isimlerden. Hasan Ali Kaldırım’ın son maçtaki performansından memnun kalan Aykut Kocaman, cezasını dolduran İsmail Köybaşı’nı yedek olarak başlatmayı düşünüyor. Derbi için gece gündüz çalışan tecrübeli teknik adamın yüzü, Fernandao’nun da dönmesiyle gülüyor. Hücum hattında elinde birçok alternatifi bulunan Kocaman; Janssen, Soldado ve Fernandao arasından seçim yapacak. Galatasaray karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Robin van Persie ve Mehmet Ekici, zorlu karşılaşmada oynayamayacak.