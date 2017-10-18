Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca arayışlarına hız veren Trabzonspor’da aranan kan bulundu: Rıza Çalımbay... Fatih Terim’le gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sonuç çıkaramayan bordo-mavililer Rıza Hoca’ya yöneldi. Dün akşam kulüp yöneticileriyle görüşme yapan Çalımbay 1,5 yıllık teklifi kabul etti. Teklifin 1 yılının opsiyon olup olmayacağı henüz belli değil. Karadeniz ekibinde yönetim bu hafta sonu oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçına yeni hocayla çıkmak hedefindeydi. Bu sabah Trabzon’a geçecek olan Rıza Hoca yapılacak son görüşmenin ardından resmen açıklanacak ve akşam da idmana çıkarak oyuncularıyla tanışacak.

> Yardımcısı Çıkrıkçı veya Çimşir

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor’u çalıştıran ve aldığı başarılı sonuçlarla bu kulübe tarihin en iyi sezonunu yaşatan Çalımbay’ın yardımcısının eski Trabzonsporlu futbolcular Orhan Çıkrıkçı veya Hüseyin Çimşir olacağı öğrenildi. Muharrem Usta’nın Amerika’da bulunması sebebiyle görüşmeyi vekaleten yürüten Asbaşkan Ahmet Çubukçu’nun hocayla yıllık 1 milyon avroya anlaştığı gelen haberler arasında. 54 yaşındaki tecrübeli antrenör kariyeri boyunca sırasıyla Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa ve Antalyaspor takımlarını çalıştırdı.